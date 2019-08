Debby Willemsz terug bij waterpolosters

EK-debuut smaakt naar meer voor dressuur­ama­zo­ne Anne Meulen­dijks uit Heeze

22 augustus In het Kralingse Bos in Rotterdam maakte dressuuramazone Anne Meulendijks (26) uit Heeze donderdag haar EK-debuut in de Grand Prix Special. Met haar 14-jarige ruin MDH Avanti NOP behaalde ze een prima score van 73,663 procent. ,,Hier ben ik heel erg blij mee. Ik heb een foutloze proef gereden. Voor nu was dit het maximale.”