Debutante Sifan Hassan heeft het halverwege marathon erg lastig

Hassan raakte al vroeg in Londen een van haar grootste concurrenten kwijt. De Keniaanse atlete Brigid Kosgei, met een tijd van 2.14.04 houder van het wereldrecord, stapte al na een 1 kilometer uit. Kosgei liet voor de start al doorschemeren dat ze niet helemaal topfit was, maar meteen na het startschot op Charlton Way begon ze al te hinken. Na zo’n 3 minuten gaf ze op.

Kosgei liep haar wereldrecord in 2018 in de marathon van Chicago. Ze won twee keer de klassieker over 42,195 kilometer in Londen, in 2019 en 2020.