Debuut met glans: Karlien Sleper vrijwel zeker van deelname aan nieuw olympisch onderdeel

Sleper moest minimaal eenmaal in de top 12 eindigen op een World Cup. Dat deed ze zaterdag in Innsbruck bij haar debuut. Sleper kwam tot een totaaltijd van 1.51,35 en werd daarmee tiende. De Nederlandse moet nog een kleine slag om de arm houden omdat ze bij de eerste zes monobobsters in de wereldbekerranglijst moet zitten, die niet in de tweemansbob uitkomen. Met de in Innsbruck behaalde punten is de kans groot dat Sleper daarin slaagt.

,,Bij een debuut in de World Cup in de monobob meteen in de top 10 eindigen is een fantastisch resultaat”, zei Vincent Kortbeek, technisch directeur van de Bob- en Sleebond Nederland. ,,Kwalificatie voor de Spelen is nu wel heel dichtbij. Dit geeft veel vertrouwen richting de Spelen. We kunnen nu de juiste focus leggen richting de volgende wedstrijden.”



De winst in Innsbruck was voor de Amerikaanse Elana Meyers Taylor, die over twee runs 0,85 seconde sneller was dan de 28-jarige Sleper.