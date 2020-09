DeChambeau doet het op zijn eigen manier

SamenvattingDe Amerikaanse golfer Bryson DeChambeau (27) heeft de 120ste editie van het US Open gewonnen. Op de laatste dag van het majortoernooi bleek de krachtige speler over de meeste kwaliteiten en de sterkste zenuwen te beschikken. Op de Winged Foot Golf Club in Mamaroneck in de staat New York ging hij rond in 67 slagen. Dat was ruim voldoende voor zijn eerste majortitel en een winstpremie van 1,9 miljoen euro.

'Hardhitter' DeChambeau, die op de Amerikaanse PGA Tour de bal het verste wegslaat, begon aan zijn laatste omloop met een achterstand van twee slagen op zijn zes jaar jongere landgenoot Matthew Wolff. DeChambeau nam snel de koppositie over, mede dankzij de nodige foutjes bij de jonge Wolff.

DeChambeau was uiteindelijk de enige speler die na vier ronden onder het baangemiddelde eindigde met een totaal van 274 slagen (-6). Wolff, die zondag rond ging in 75 slagen, werd tweede met een score van 280 slagen (par). De Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen belandde met 282 slagen (+2) op de derde plek.

DeChambeau eindigde vorige maand als vierde bij het PGA Championship, het eerste major van dit jaar na een lange coronapauze.

,,Ik heb het gedaan. Ik heb het gewoon gedaan”, stamelde de 27-jarige Amerikaan, die wordt gezien als de wetenschapper onder de golfers. Vooral zijn postuur valt op. DeChambeau bracht de maandenlange onderbreking van het seizoen vanwege het coronavirus voornamelijk in de gym door. De Amerikaan kreeg er maar liefst 14 kilogram aan spiermassa bij.

Geholpen door al die spieren slaat DeChambeau de ballen verder weg dan al zijn concurrenten. Dat hij daardoor nog wel eens de fairway mist, deert hem niet. De Amerikaan was op Winged Foot met een totaal van 274 slagen de enige golfer die over vier rondes onder par bleef. Hij had uiteindelijk maar liefst zes slagen voorsprong op zijn jonge landgenoot Matthew Wolff, die als tweede eindigde.

“Ik heb tijdens de coronapauze iedere dag keihard gewerkt. En plotseling voelde ik me sterker worden. Het was niet vanwege de clubs, maar vanwege mezelf dat ik de ballen ineens 20, 25 yards verder ging slaan. Ik zie dat echt als een voordeel”, zei DeChambeau, die in een traditierijke sport als golf een buitenbeentje is. “Ik denk dat ik ervoor kan zorgen dat mensen anders over het spel gaan denken. We gaan een andere situatie krijgen in het golf. Ik denk dat over een tijdje veel meer jongens ver gaan slaan.”

DeChambeau gaat ondertussen zelf niet stil zitten. Hij kondigde aan binnenkort met nog langere clubs te gaan spelen. Voor de Masters in november op Augusta wil hij nog eens 4,5 kilogram extra spiermassa kweken. Zijn concurrenten zien de transformatie van DeChambeau vol ongeloof aan. “Hij doet het helemaal anders dan je van een US Open-kampioen verwacht”, zei de Noord-Ier Rory McIlroy, viervoudig majorwinnaar. “Hij heeft zijn eigen manier gevonden. Ik weet niet of dat goed of slecht is. Maar het is wel heel anders dan ik denk dat het moet.”