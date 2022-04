Deense golftweeling Højgaard grote publiekstrekker Dutch Open

Met de Deense tweeling Nicolai en Rasmus Højgaard heeft het golftoernooi Dutch Open volgende maand in Cromvoirt twee aansprekende spelers op de baan van Bernadus Golf. Dat vertelde directeur Daan Slooter tijdens een persbijeenkomst over het deelnemersveld van de 102de editie van het toernooi.

„Deze twee jonge spelers, nog maar 22 jaar oud, zijn de mannen voor de toekomst. Ze hebben al meerdere Europese toernooien gewonnen en ik heb heel blij met hun aanwezigheid op de Dutch Open.”

Slooter noemde verder de Belg Thomas Pieters, momenteel 35ste op de wereldranglijst, een grote naam voor het golfpubliek, maar ook de Oostenrijker Bernd Wiesberger. „En natuurlijk zijn we blij met de deelname van onze Nederlandse spelers op de Europese tour Joost Luiten, Wil Besseling, Darius van Driel en Daan Huizing. „Dat is goed voor het Nederlandse golf en de Dutch Open.”

Luiten is als tweevoudig winnaar (2013 en 2016) opnieuw de ambassadeur van het toernooi. „Joost heeft twee moeilijke jaren achter de rug, vond het lastig om met de bubbel in de coronaperiode om te gaan. Ik ben ervan overtuigd dat hij weer zijn oude niveau gaat halen”, aldus Slooter.

Volledig scherm Thomas Pieters. © AFP

Pieters won in 2015 het Dutch Open en eindigde vorig jaar het seizoen heel sterk met een overwinning in de Portugal Masters. De 30-jarige Belg zegevierde eind januari in Abu Dhabi in het eerste Rolex Series-toernooi van het seizoen. Mede dankzij die overwinning staat Pieters momenteel op de wereldranglijst op de 35ste plaats en op de derde plaats in de DP World Tour Rankings (voorheen European Tour, red.).

Wiesberger is zeker ook een winnaar, getuige zijn acht overwinningen op de DP World Tour. Wiesberger maakte in de laatste Ryder Cup deel uit van Team Europa en eindigde al eens heel hoog in het Dutch Open. In 2016 moest hij alleen Joost Luiten voor zich dulden. De Oostenrijker, bevriend met Luiten, bezwoer toen niet eerder te zullen rusten voordat hij ook dit toernooi op zijn palmares zou kunnen bijschrijven.

De nieuwe aanstormende generatie wordt in het Dutch Open 2022 aangevoerd door Nicolai en Rasmus Højgaard. De 22-jarige tweeling uit Denemarken is samen goed voor al vijf touroverwinningen. Rasmus had de primeur in 2019 op Mauritius en won ook in 2020 (UK Championship) en 2021 (Omega Masters). Precies een week na dat toernooi volgde broer Nicolai zijn voorbeeld door het Italiaans Open te winnen.

Volledig scherm De golfbaan in Cromvoirt. © Getty Images

Dit jaar voegde Nicolai zich ook al bij het rijtje winnaars. De Deen pakte begin februari de titel in het Ras al Khaimah Championship in de Verenigde Arabische Emiraten. Nicolai kwam al eens dicht bij de zege in het Dutch Open. In 2019 kreeg hij een wildcard, waarna hij bepaald niet teleurstelde. De Deen eindigde op twee slagen van winnaar Sergio Garcia op een tweede plaats.

Kiradech Aphibarnat

Een bijzondere speler, die ook al eens aan de overwinning mocht ruiken, is Kiradech Aphibarnat. De Thai ging in 2017 als leider de laatste ronde in en had tot aan de laatste hole nog een reële kans op de zege. Maar door dubbel bogeys op de laatste twee par-5 holes vergooide de Thai op het laatste moment zijn kansen in het jaar waarin de Fransman Romain Wattel won.

Johannes Veerman (29) heeft zeker de potentie om het Dutch Open te winnen. De Amerikaan met ook een Nederlands paspoort liet vorig jaar met een zesde plaats al zien zich thuis te voelen op Bernardus. Het is Veerman er veel aan gelegen om het dit jaar nog beter te doen.

Kwalificatietoernooi voor The Open en US Open

„Ik ben verheugd dat het deelnemersveld vorm krijgt en dat we goede spelers hebben kunnen vastleggen’”, aldus Slooter. „We hebben vorig jaar mogen ervaren dat de spelers Bernardus een mooie aanvulling vinden op de speellocaties van de DP World Tour en ook het publiek op deze nieuwe baan heeft genoten van topgolf. Ik ben ervan overtuigd dat de tourspelers straks zullen worden getest en dat ook de Nederlanders in het toernooi weer van zich zullen laten horen. Daarnaast worden veel spelers getriggerd door de kans om via het Dutch Open nog een plek in het Brits Open en het US Open te bemachtigen. De top 3 kwalificeert zich voor het Brits Open. Ons toernooi is een van de vier kwalificatiemomenten voor het US Open.”

De 102de editie van het internationale golftoernooi wordt van 26 tot en met 29 mei op Bernardus Golf in Cromvoirt gespeeld.