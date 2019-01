Deense handballers schrijven geschiedenis met eerste wereldtitel

Van der Ven meester­lijk in hoogstaan­de finale NK handboog

17:33 Rick van der Ven is in Den Bosch Nederlands indoorkampioen geworden. In een recurvefinale van hoog niveau versloeg de 27-jarige Ossenaar titelhouder Sjef van den Berg (23, Heeswijk-Dinther) met 6-4.