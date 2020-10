Definitief: Zevenheuvelenloop gaat dit jaar niet door, mogelijk naar januari

,,Want stel dat de cijfers over het aantal besmettingen dan goed zijn, zouden wij dan een Zevenheuvelenloop kunnen organiseren? Dat gaan we bekijken. Maar eerst even de boel laten bezinken,” zegt Alexander Vandevelde, directeur van de Zevenheuvelen loop.

Woensdagmiddag is definitief een streep gezet door deze jaarlijkse hardloopwedstrijd van Nijmegen naar Groesbeek en terug. Die stond gepland voor het weekend van 14 en 15 november. Premier Rutte maakte dinsdagavond bekend dat voorlopig een verbod geldt voor evenementen en sportwedstrijden. Een maatregel die in ieder geval vier weken blijft gelden.

Corona-editie

VandeVelde: ,,We hadden een plan gemaakt voor een aangepaste Zevenheuvelenloop. Dat plan is goed, daar ligt het niet aan. Maar de landelijke cijfers over het aantal coronabestemmingen zijn zo hoog, dat het evenement nu niet mag doorgaan.”

In die speciale corona-editie zouden maximaal 15.000 hardlopers kunnen meedoen aan de Zevenheuvelenloop op zondag, met een gespreide start vanaf 's ochtends negen uur. Er hadden zich al 10.000 hardlopers ingeschreven. VandeVelde: ,,Dus er is geen twijfel of er behoefte aan is.”

De deelnemers die zich hebben ingeschreven, krijgen hun inschrijfgeld terug.