Denver Nuggets na zege zeker van play-offs

De basketballers uit Denver wonnen met 114-105 in Boston. Nikola Jokic was goed voor 21 punten, Will Barton maakte er 20. Kyrie Irving maakte 3-0 punten voor de Celtics, maar dat was niet genoeg voor de zege.



San Antonio Spurs klopte in eigen huis Golden State Warriors met 111-105. DeMar DeRozan en LaMarcus Aldridge waren goed voor respectievelijk 126 en 23 punten. Bij de Warriors was Kevin Durant terug na een enkelblessure. Hij maakte 24 punten, Stephen Curry 25.