Derde zege Abshero in Egmond Halve Marathon

De Ethiopische atleet Ayele Abshero heeft voor de derde keer in zijn loopbaan de klassieker Egmond Halve Marathon gewonnen. Hij troefde in de slotmeters op de winderige boulevard van Egmond aan Zee de Marokkaan Taoufik Allam en de Keniaan William Wanjiku af. Hij klokte een tijd van 1.04.57 op 21,1 kilometer, ruim boven het parcoursrecord van 1.00.46 uit 2012.

Het was geen snelle wedstrijd door het onstuimige weer met een harde westenwind op het strand, maar wel een spannende. Wanjiku demarreerde op enkele kilometers van de finish en leek op de winst af te stevenen, maar Abshero had nog een ultieme versnelling in de benen. Hij won de winterse hardloopwedstrijd in Egmond aan Zee eerder in 2011 en 2014.

Andrea Deelstra bepaalde drie kwartier lang de wedstrijd bij de vrouwen, maar ze stortte volledig in toen twee Afrikaanse atletes haar in de duinen passeerden. Van die twee was de Ethiopische Haven Hailu de snelste in 1.14.51. De Keniaanse Jackline Chepngeno liep naar de tweede plaats in 1.15.06. Deelstra arriveerde als vijfde in 1.17.40, nog achter Ruth van der Meijden die op de vierde plaats de beste Nederlandse was in 1.17.20.