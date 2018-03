Deurloo verovert goud op wereldbeker rekstok in Bakoe

Belg Van Droogenbroeck wint Kempen Run, thuisloper Souwen zesde

12:49 Langer van Droogenbroeck heeft zondag in Hapert de Kempen Run op zijn naam geschreven. De 34-jarige Belg van Dilbeek AC liep de 21 kilometer in een tijd van 1:08:45. Daarmee was hij ruim sneller dan zijn landgenoten Jonas Roels en Cedric van de Putte.