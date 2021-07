Deze honkballer is nóg completer dan Babe Ruth en schrijft vannacht geschiedenis

Waar de misschien wel beroemdste honkballer ooit in zijn loopbaan langzamerhand van werper tot slagman werd omgeschoold, combineert Ohtani zijn beide talenten of het niets is. Hij is dit seizoen een van de grootste attracties in de MLB en wordt in de VS al de meest complete speler uit de honkbalgeschiedenis genoemd. Geen speler sloeg dit jaar meer homeruns (33) dan de Japanner, die als pitcher eveneens zijn mannetje staat (3.49 ERA, 87 strikeouts in 67 innings). Amerika maakt zich dan ook op voor The Greatest Sho on Earth, want Othani is vannacht in Denver de startende werper én de leadoff hitter van het American League-team.