Dick Jaspers onderuit in finale in Antalya

Herboren Vetter viert rentree met zilver op NK indoor

22 februari De ‘nieuwe’ Anouk Vetter is teruggekeerd op de atletiekbaan. De herboren meerkampster vierde haar rentree bij de NK indoor in Apeldoorn met zilver bij het verspringen. ,,Het was leuk, maar ook spannend. Belangrijk was dat ik er heel veel zin in had.’'