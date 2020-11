Die paar nertsenfokkerijen en vuurwerkverkopers krijgen méér steun dan alle sportclubs bij elkaar

Dit is de eerste toptrans­fer in de NBA

8:00 De eerste toptransfer in de aanloop naar het nieuwe NBA-seizoen is een feit. Chris Paul verhuist van Oklahoma City Thunder naar Phoenix Suns. In ruil daarvoor gaan vier spelers van de Suns naar de Thunder, die morgen bij de ‘draft' ook in plaats van de Suns een nieuwe speler mogen kiezen.