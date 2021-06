Discussensatie: ‘Ik wil het stigma - allemaal dikke vrouwen die een rondje draaien in de ring - veranderen’

Hockeyers wacht kraker tegen België in halve finale na ruime zege op Wales

8 juni De Nederlandse hockeyers hebben op het EK de afsluitende groepswedstrijd tegen Wales overtuigend gewonnen. In het Wagener Stadion in Amstelveen werd het 6-0, waardoor Oranje bovenaan eindigt in groep B. In de halve finale wacht de kraker tegen titelverdediger België.