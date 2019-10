Dit is het programma van vandaag bij de WK atletiek

Broersen achtste, Vetter op 12 na eerste dag zevenkamp

2 oktober Nadine Broersen staat achtste na de eerste dag van de zevenkamp bij de WK atletiek in Doha. Ze is daarmee de beste van de drie Nederlandse meerkampsters in het Khalifa Stadion. Anouk Vetter, die twee jaar geleden brons veroverde op de WK in Londen, presteert tegenvallend en neemt na de eerste vier onderdelen de twaalfde plaats in. Debutante Emma Oosterwegel bezet de vijftiende plaats.