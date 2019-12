‘Dit Oranje straalt één en al plezier uit’

Door Rik Spekenbrink



Hij is op weg naar een glaasje sake in Kumamoto. Even bijkomen. Niet alleen van de thriller van een halve finale tegen Rusland (33-32), ook van het gegil en gezang van de handbalsters na afloop. In het hossende kringetje na afloop werd het aloude ‘We gaan nog niet naar huis, want moeder is niet thuis’ ingezet. ,,Die Hollandse meezingers kan ik nog wel aan. Maar dat gebonk en gebots even later in de bus... Dat vonden de oudjes voorin minder prettig.”