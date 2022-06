Domino-effect: transgender vrouwen ook niet meer welkom in vrouwenrugby, atletiek twijfelt

Vanaf heden kunnen transgender personen die de overgang van man naar vrouw hebben ondergaan niet meer deelnemen aan internationale rugbycompetities voor vrouwen. Dat betekent dat zij ook niet welkom zijn op het WK van later dit jaar. Deze keuze wordt gemaakt omdat zij mogelijk een biologisch voordeel zouden hebben ten opzichte van personen die als vrouw zijn geboren, al levert dat een felle discussie op.

„Totdat nader onderzoek is afgerond om de IRL in staat te stellen een formeel transgender-inclusiebeleid uit te stippelen, kunnen transvrouwen niet spelen in gesanctioneerde internationale rugbycompetities voor vrouwen”, laat de IRL weten in een statement.

Quote We willen onnodig wel­zijns-, juridisch en reputatie­ri­si­co vermijden IRL

„We hebben deze beslissing genomen door verschillende relevante ontwikkelingen in de sportwereld.” Daarmee doelt de IRL op de oproep van het Internationaal Olympisch Comité om elke sport individueel te laten bepalen hoe het omgaat met transvrouwen. „Het is onze verantwoordelijkheid om het recht van iedereen om deel te nemen aan de sport af te wegen tegen de eerlijkheid van de sport.”

„In het belang van het vermijden van onnodig welzijns-, juridisch en reputatierisico voor internationale Rugby League-competities en degenen die daaraan deelnemen, is de IRL van mening dat we eerst het onderzoek moeten afronden, voordat we een beleid bepalen.”

Atletiek overweegt uitsluiting

Naar verwachting zullen de FINA en de IRL niet de enige bonden zijn die deze beslissing nemen. Sebastian Coe, de voorzitter van de internationale atletiekbond gaf ook al aan dit besluit in overweging te nemen. ,,Het is mijn verantwoordelijkheid om de integriteit van de vrouwensport te beschermen en dat nemen we zeer serieus. Als dat betekent dat we de protocollen in de toekomst moeten aanpassen, zullen we dat doen”, liet hij weten.