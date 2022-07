Domper handbalsters richting EK: aanvoerster Danick Snelder onder het mes

Kogelslin­ge­raar Comenentia en gemengde estafette trappen WK atletiek af

Kogelslingeraar Denzel Comenentia is vandaag de eerste Nederlander die in actie komt op de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene. De 26-jarige atleet komt vanaf 18.00 uur uit in de kwalificaties. Hij moet minstens 77,50 meter halen óf bij de beste 12 zitten om zich te plaatsen voor de finale.

15 juli