Donar plaatst zich voor play-offs Europa Cup

video Badr Hari wil geen privévragen en geen staredown

7 februari Voor het eerst na zijn gevangenisstraf verschijnt Badr Hari vanmiddag weer in de schijnwerpers, voor de persconferentie over zijn terugkeer in de kickboksring. De regels zijn streng: vragen over zijn privéleven mogen niet en Badr heeft ook geen trek in een traditionele 'staredown' (elkaar van dichtbij boos aankijken). Badr liep in 2016 onder boegeroep weg van een staredown met Rico Verhoeven.