Doncić leidt Mavericks in verlenging langs Bucks

Voor Doncić was het al zijn 25e triple-double, oftewel punten, rebounds en assists in de dubbele cijfers, van zijn nog prille loopbaan.



In de extra tijd - na vier kwarten was het 119-119 - liet Doncić zijn klasse zien met een assist door zijn benen. Met nog elf seconden op de klok bezorgde bij de Mavericks een 135-130-voorsprong, waardoor de zege binnen was. In de verlenging maakte de ploeg van Doncić de eerste negen punten.



LA Lakers leed opnieuw een nederlaag. De Lakers verloren met 116-111 van Indiana Pacers. T.J. Warren was de grote man aan de zijde van de Pacers met 39 punten. Voor de Lakers was het al het derde verlies op een rij.