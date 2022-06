Donkere wolken boven unieke atletiekgeneratie: ‘We zijn slachtoffer van ons eigen succes’

Vijf keer goud voor Nederland­se roeiers bij wereldbe­ker in Polen

De Nederlandse roeiploeg heeft zondag bij de wereldbekerwedstrijden in Poznan in Polen vijf keer goud behaald. Ymkje Clevering en Veronique Meester waren de besten in de klasse twee-zonder-stuurvrouw en Roos de Jong en Laila Youssifou wonnen in de klasse dubbeltwee. De vrouwen acht won ook goud, net als skiffeuse Karolien Florijn. Bij de mannen zegevierde skiffeur Melvin Twellaar.

19 juni