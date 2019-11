‘Doorgeslagen hobbyloper’ Pepijn van de Westerlo wint Molenvencross

Pepijn van de Westerlo heeft zondag de Molenvencross op zijn naam geschreven. De atleet van Eindhoven Atletiek was in de Stiphoutse bossen de snelste op het onderdeel lange cross.

Direct na het startschot snelden enkele atleten weg van de overige lopers. Bij de eerste doorkomst bleek dat de latere winnaar Pepijn van de Westerlo een kopgroep had gevormd met clubgenoot Jens Peeters en Teun Duisters van Running Team Eindhoven. ,,Het was heerlijk lopen in deze omstandigheden”, blikte Van de Westerlo terug na afloop. ,,We liepen met z’n drieën kop over kop. In de derde ronde kon ik versnellen en het verschil maken.”

Van de Westerlo (25) kwam uiteindelijk circa tien tellen voor Duisters het binnenterrein van atletiekvereniging HAC Helmond op gerend. Hier was de finishlijn getrokken van het 9220 meter lange parcours, die de loper van Eindhoven Atletiek na 32.16 minuten winnend passeerde. Door zijn overwinning maakt Van de Westerlo een reuzesprong in het klassement van de Limbra Crosscompetitie, waar de Molenvencross deel van uitmaakt.

,,Ik ben zelf niet zo bezig met de tussenstand van die competitie”, geeft de uit Valkenswaard afkomstige loper toe. ,,Dit is pas mijn eerste cross van het seizoen. Waarschijnlijk ook de enige die onderdeel is van die Limbra Crosscompetitie. Later dit jaar loop ik nog in Kerkrade en Breda (twee wedstrijden uit het nationaal crosscircuit, red.), daar is het deelnemersveld wat uitgebreider.”

Duurvermogen

Van de Westerlo is van origine een baanatleet, die zich focust op de middellange afstanden. De crosswedstrijden gebruikt hij om zijn duurvermogen op te bouwen richting volgend jaar. ,,De 1500 meter is mijn favoriete afstand”, stelt de atleet. ,,Daarnaast vind ik de 3000 meter ook een mooie afstand, maar ik zie mezelf toch meer als een specialist op de 1500 meter.”

Voor iemand die zichzelf typeert als ‘een doorgeslagen hobbyloper’ heeft Van de Westerlo wel ambities. ,,We hebben bij Eindhoven Atletiek een mooie en fanatieke trainingsgroep, met ieder zijn eigen doelen. Hierbij worden we goed geholpen door onze trainer Ton Verbaandert. Mijn doel is om komend jaar de 1500 meter te lopen op het NK.”