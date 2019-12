Dopingautoriteit over straf Rusland: ‘Niet meer dan logisch’

,,Het is niet meer dan logisch, gezien het goed onderbouwde advies dat een commissie die onderzoek deed aan het bestuur van WADA heeft gedaan. Er is zo veel gemanipuleerd, dat het de enige echt goede consequentie is”, aldus Ram. Rusland werd al eerder gestraft vanwege grootscheepse fraude in met name de atletiek en bij de Winterspelen van Sotsji 2014. Het Russische antidopingbureau Rusada mocht sinds vorig jaar weer functioneren, maar staat de komende vier jaar onder toezicht. ,,Ik denk dat hen niets kwalijk kan worden genomen.” Rusland kondigde al aan in beroep te gaan, waarna het sporttribunaal CAS zich zal uitspreken. Ram: ,,Ik kan me niet voorstellen dat het CAS anders zal oordelen. Het is alles of niets, er is geen tussenweg.”



Ram denkt wel dat er voor Russische sporters, die aantoonbaar ‘schoon’ zijn, een mogelijkheid blijft onder neutrale vlag aan evenementen deel te nemen. Hij is daar ook voorstander van. ,,Het uitsluiten van sporters, alleen maar omdat ze een bepaalde nationaliteit hebben, gaat me een stap te ver. Dan komen wat mij betreft zelfs de mensenrechten in het geding. Maar het zal lastig zijn voor sporters om aan te tonen dat ze geen doping hebben gebruikt. In Rusland is sowieso geen functionerend laboratorium meer.”



De testen worden nu uitgevoerd in het buitenland, of door het Rusada in Rusland waarna de stalen naar buitenlandse laboratoria worden opgestuurd. ,,Mijn collega Ganoes is een moedig man. Voor zover ik weet, heeft hij niets te maken met wat er in het laboratorium is gebeurd. Het Rusada heeft afgelopen jaren uitstekend gewerkt, maar ook zij zijn nu het kind van de rekening. Ik hoop dat dit binnen de Russische sport tot inkeer leidt.”