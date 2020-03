Dopingcontroles amper mogelijk: ‘Onze planning ligt in puin’

Dat gaat gemiddeld om 65 controles per week: de helft bij wedstrijden, de andere helft out-of-competition. ,,Maar binnen wedstrijdverband gebeurt er nu dus sowieso niets want er zijn geen wedstrijden", vertelt Ram, die ook te maken heeft met werknemers die, bijvoorbeeld omdat ze in Noord-Brabant wonen of ziekteverschijnselen vertonen, niet in actie kunnen komen. ,,We moeten ons ook aan de hygiëne-richtlijnen houden en zowel onze mensen als sporters beschermen."



Trainingscentra werden dit weekeinde afgesloten, een plaats waar ook regelmatig controleurs op bezoek gingen. ,,Het is een heel andere situatie. Het is drukker dan ooit met de aanpassingen op whereabouts. Er zijn enorm veel mutaties." Sporters moeten op whereabouts aangeven waar ze verblijven zodat ze te vinden zijn.