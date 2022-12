Dopingfraude kost Amerikaanse olympisch kampioen Randolph Ross schorsing van drie jaar

Judocoach Chris de Korte (84) weet van geen ophouden: ‘Verstand is een handicap voor mensen’

De trainingen van Chris de Korte (84) worden nog steeds gevreesd. Een van de grootheden uit het Nederlandse judo werkte met onder anderen Mark Huizinga en Edith Bosch, en beschikt over een vat vol verhalen uit de sport. Van getrokken pistolen tot een vliegtuiglanding in een achtertuin. ,,Ik zie er altijd wel de onzin van in, van het leven.”

4 december