Dordtse Brigitte schoot Nederlandse waterpolovrouwen naar wereldtitel:’Onbeschrijfelijk’

Roan van de Moosdijk moet GP Lommel missen door sleutel­been­breuk

Jeffrey Herlings is niet de enige Nederlandse topper die dit weekeinde ontbreekt tijdens de grote prijs van Vlaanderen. In de MX2-klasse zullen de de Brabantse motorcrossfans vergeefs uitkijken naar startnummer 39. Dat behoort toe aan Roan van de Moosdijk. De Eindhovenaar brak afgelopen zondag bij een val in Loket een sleutelbeen.