Dorian van Rijsselberghe geniet van zijn rol als WK-directeur: ‘Ik heb nu alleen de lusten, niet de lasten’

Tes Schouten plaatst zich voor halve finales WK schoolslag op WK

Tes Schouten is bij de wereldkampioenschappen in Fukuoka doorgedrongen tot de halve finales van de 100 meter school. De 22-jarige zwemster uit Bodegraven zette in de ochtendsessie met 1.06,46 de achtste tijd neer. De Litouwse Ruta Meilutyte was met 1.04,67 veruit de snelste in de series.