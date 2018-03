Dovizioso wint openingsrace MotoGP in Qatar

,,Het was een perfecte race en een perfect weekend", zei Dovizioso na zijn eerste zege in Qatar, nadat hij er drie keer als tweede was geëindigd. ,,We hadden een heel slechte start, maar ik ben kalm gebleven. Ik herstelde me en spaarde mijn banden, waardoor ik op het einde nog iets over had. De laatste ronde met Marc was zoals altijd lastig, maar ik kon hem gelukkig opnieuw verslaan."



Zarco finishte pas als achtste, nadat hij lang aan de leiding had gelegen. In de slotronden kon de Fransman het hoge tempo niet meer vasthouden, omdat hij problemen ondervond met zijn banden. Jorge Lorenzo en Alex Rins haalden het einde van de race niet na een crash.