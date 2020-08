Drama voor Estavana Polman: gescheurde kruisband voor wereldkampioene

Tijdens trainingEstavana Polman heeft een kruisband in haar rechterknie gescheurd en is maandenlang uitgeschakeld. De speelster van de Deense club Esbjerg mist vermoedelijk het hele komende seizoen en daarmee ook het EK in Denemarken in december.

Polman vreesde de uitkomst al, laat ze weten in een reactie op de clubsite. ,,Ik voelde meteen dat het ernstig is. Dit is het risico van handballen. Ik probeer nu zo snel mogelijk geopereerd te worden, zodat ik kan beginnen met revalideren. Shit happens”, aldus de opbouwspeelster, die vorig jaar december de wereldtitel veroverde met het Nederlands vrouwenteam in Japan. Ze werd uitgeroepen tot beste speelster van het WK.

Voor Esbjerg kwam het uitvallen van Polman ook hard aan. Ze is de sterspeelster van de club, die komend seizoen mikt op de Deense titel en ook om de prijzen wil spelen in het Europese clubhandbal. ,,Dit is wel een schok voor de club. We zijn de favoriet voor de titel, maar dat verandert nu wel. We zullen proberen een goede vervanger te vinden voor ‘Essie”’, zegt voorzitter Bjarne Pedersen.

null Estavana is zwaar geblesseerd geraakt aan haar knie😢 Ze zal lang uit de roulatie zijn. Heel veel sterkte en beterschap Es!💐 pic.twitter.com/AtegUYS95A

Sterke terugkeer na zwangerschap

Polman liep de blessure donderdag op tijdens de training. Een scan wees de zware blessure uit. De club maakte het slechte nieuws zaterdag bekend op de website. Polman was al eens maandenlang uit de roulatie, maar dat was vanwege haar zwangerschap. In de zomer van 2017 beviel de vriendin van Rafael van der Vaart van hun dochter Jesslynn, maar Polman werkte daarna aan een comeback en keerde razendsnel terug op een hoog niveau.

Dat resulteerde in een mooi succes met het Nederlands handbalteam. Polman veroverde vorig jaar december namelijk de wereldtitel met het Nederlands vrouwenteam in Japan. Ze werd uitgeroepen tot beste speelster van het WK, waarin Spanje in een zenuwslopende finale werd verslagen. Polman wordt komende woensdag 28 jaar. Ze speelt al sinds 2011 in de Deense competitie.

Volledig scherm © ANP