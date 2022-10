Drama voor Marloes Oldenburg: zilveren WK-roeister breekt nekwervel met mountainbiken

Roeister Marloes Oldenburg, die eind september bij de WK zilver won in de vrouwen vier-zonder en in de vrouwen acht, heeft haar nekwervel gebroken. De 34-jarige Oldenburg kwam ernstig ten val tijdens een mountainbike-sessie op vakantie in Oostenrijk, zo meldt roeibond KNRB.

Oldenburg werd in Salzburg geopereerd en is afgelopen dinsdag, na twee weken in het ziekenhuis te hebben gelegen, per ambulance naar Nederland vervoerd. Ze gaat thuis bij haar ouders revalideren.



,,Ik ben extreem gelukkig dat ik nog leef en alles komt echt wel weer terug. Het gaat alleen ontzettend lang duren”, zegt Oldenburg in een reactie op roeien.nl. ,,Mijn doel is om terug te komen en voor Parijs te gaan. Ik heb twaalf weken als doel gesteld om in de basis weer hersteld te zijn en daar ga ik de komende tijd volledig voor. Daarna zien we wel weer verder. Het voordeel is dat ik superfit ben.”

Oldenburg was met haar man Rogier Blink op vakantie in Oostenrijk toen het tijdens een mountainbikeritje mis ging. ,,Ik was eventjes out, maar gauw weer terug en helder van geest. Al snel kwam er een andere fietser voorbij, die tevens verpleegkundige was, en gelijk begon met handelen. Ik ben toen naar het ziekenhuis gebracht met zo’n kraag en daar zijn foto’s gemaakt.”

Quote Ik kan kauwen, maar de aansturing is nog niet op orde Marloes Oldenburg

De uitslag loog er niet om, zegt Oldenburg op roeien.nl. ,,Je hebt je nek gebroken en er is geen twijfel: dit moet geopereerd worden.” Extra klap was dat ze positief testte op corona. ,,Dat was echt pech. Vanaf dat moment mocht niemand dichtbij mij komen, juist op een moment dat je dat nodig hebt. Ik ben vervolgens met de helikopter naar Salzburg gebracht.”

De operatie was complex, maar verliep goed. ,,Ik heb in mijn nek totaal geen stabiliteit. Ik kan mijn hoofd niet bewegen en drinken en eten is lastig. Ik kan kauwen, maar de aansturing is nog niet op orde.” Wel kon Oldeburg 's nachts de slaap niet vatten. Ze vulde de uren met het luisteren naar stemmen van bekenden: ,,Er hebben mensen uren voor me voorgelezen uit boeken zodat ik de pijn die ik ’s nachts had beter kon verdragen. Al die mensen met al die berichten, dat is echt heel mooi. Daar ben ik heel dankbaar voor. De vooruitzichten zijn wel dat het weer goedkomt, laten we daar maar alles aan doen dan.”