Dressen verrast vriend en vijand met zege in Kitzbühel

Dertiende etappe De Rooy; van hemel naar hel

9:46 Federico Villagra begon de dag als kanshebber op de overwinning in de Dakar, maar moest de strijd staken wegens een kapotte versnellingsbak. Ton van Genugten, die de twaalfde etappe nog wist te winnen, kwam zonder stuurbekrachtiging te staan in de proef met honderden bochten. Artur Ardavichus was de enige Iveco-coureur die kon spreken van een min of meer redelijke dag.