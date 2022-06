Drie keer top 10 voor Maaike de Waard

De Waard (25) plaatste zich donderdag in een persoonlijk record van 25,75 seconden als laatste voor de finale en wist zich daarin vrijdag niet te verbeteren: 25,85. ,,Ik had natuurlijk graag iets harder en dus een pr gezwommen. Met de zenuwen viel het mee, had ook niks te verliezen en zo ging ik er ook in. De aantik was dit keer goed, maar misschien was ik te gehaast. Dat ik wel een snelle slagfrequentie had, maar niet echt de lengte”, reageerde De Waard na haar laatste individuele race van dit WK. ,,Maar ik moet vooral trots zijn dat ik hier heb gestaan. En ook belangrijk: ik heb ervan genoten.”

Eerder in de week haalde De Waard, die in Eindhoven traint bij Patrick Pearson, al de top tien op de 50 en 100 meter rugslag. ,,Op de 100 begon ik niet zo lekker, maar met de 50's ben ik wel tevreden.”

Volledig scherm Maaike de Waard. © REUTERS

Zaterdag sluit De Waard het toernooi af met de 4x100 meter wisselslagestafette. ,,We gaan voor een finaleplaats, een moeilijk maar mooi doel.”

Op de sprintnummers werd er vrijdagavond niet nog een finaleplaats behaald. Kim Busch en Valerie van Roon bleven in de halve finale van de 50 vrij steken op de gedeeld dertiende plaats en Rosey Metz werd op de 50 school gediskwalificeerd.

Vijfde op estafette

Op de gemengde estafette 4x100 meter vrije slag ging de wereldtitel in een wereldrecord naar Australië. Voor Nederland eindigden Stan Pijnenburg, Jesse Puts, Tessa Giele en Marrit Steenbergen als vijfde. ,,Daar mogen we heel trots op zijn”, aldus Steenbergen, die weer snel finishte. Giele: ,,Toen we in het vliegtuig hierheen zat, had ik niet durven dromen dat we op deze plek zouden eindigen.”

Ook de mannen van het kwartet reageerden opgetogen. ,,We gingen als vierde de finale in, maar weten ook dat de landen om ons heen nog drie of vier nieuwe zwemmers kunnen brengen die in potentie sneller zijn. We zijn maar een plekje gezakt, hebben het dus hartstikke netjes gedaan”, vond Pijnenburg. Puts: ,,Die jaar geleden op de WK zwom ik deze afstand met Ranomi en Femke en toen werden we zesde, dus met de vijfde plaats mogen we tevreden zijn.”