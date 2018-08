Drie oude bekenden over de kracht van 'Kromo'

Lisenko schendt dopingre­gels en mag niet onder neutrale vlag meedoen aan EK

11:28 De EK atletiek in Berlijn is vlak voor aanvang zijn grootste kandidaat voor de gouden medaille bij het hoogspringen kwijtgeraakt. De Rus Danil Lisenko heeft de dopingregels overtreden en de internationale atletiekfederatie IAAF heeft hem per direct uit de groep atleten gezet die onder neutrale vlag mogen meedoen aan internationale kampioenschappen.