Driemaal scheepsrecht voor Maarten van Garderen

Na zijn vierde plek op het WK beachvolleybal en de achtste plek met Oranje op het WK volleybal in Bulgarije en Italië, veroverde hij het zijn Italiaanse ploeg Trentino de wereldtitel op het WK voor clubteams. In een Italiaanse finale was Trentino met 3-1 te sterk voor Cucine Lube Civitanova.



De 28-jarige Van Garderen liep in 2017 in Wenen samen met Christiaan Varenhorst de finale van het WK beachvolleybal mis. Begin dit jaar besloot hij het zand weer te verruilen voor de zaal en met succes. Met het Nederlands team was hij eind september weer vertegenwoordigd op het hoogste mondiale podium en met een achtste plek deed Oranje het zeer verdienstelijk.