Dubbelslag Van Rouwendaal op EK na nek-aan-nekrace op 10 kilometer

Sharon van Rouwendaal laat er geen misverstand over bestaan wie de beste Europese openwaterzwemster is. Na haar EK-titel op de 5 kilometer won ze een dag later ook de dubbele (en olympische) afstand. Na 10.000 meter zwemmen tikte ze slechts 0,3 seconden eerder aan dan de Hongaarse Anna Olasz.

Door Natasja Weber



Voor de 27-jarige Van Rouwendaal was het na 2014 en 2018 haar derde Europese titel op de 10 kilometer. En haar zevende EK-goud uit haar carrière.

In het koude en regenachtige Hongarije onderstreepte Van Rouwendaal dat zij op dit moment de te kloppen zwemster is in het open water. Ook onder barre omstandigheden liet de olympisch kampioene van 2016 zich niet afleiden. De watertemperatuur van Lake Lupa, onder de rook van Boedapest, was donderdagochtend slechts 16,8 graden.



Van Rouwendaal zwom tijdens de EK-wedstrijd van vijf ronden over twee kilometer van meet af aan in een kopgroep van acht vrouwen. In de slotronde demarreerde ze en hadden haar voornaamste concurrenten Paula Ruiz Bravo uit Spanje, Anastasya Kirpichnikova uit Rusland, Anna Olasz uit Hongarije en de Française Lara Grangeon het nakijken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Eindsprint

De voorsprong groeide snel naar acht seconden, maar de Nederlandse topzwemster kon haar hoge tempo niet vasthouden. Haar voorsprong slonk en slonk en in de laatste 300 meter haalden haar concurrenten haar bij. In de eindsprint leek de Hongaarse Anna Olasz de olympische kampioene voorbij te gaan, maar met een laatste krachtsinspanning wist Van Rouwendaal haar ternauwernood voor te blijven. De in Soest opgegroeide zwemster tikte na 10 kilometer een fractie eerder aan: in 1.59.12,7 en de Hongaarse slechts 0,3 seconden later 1.59.13,0.

Volledig scherm De eindsprint, met Van Rouwendaal als tweede van rechts. © EPA

Gespannen

Met tweemaal goud op zak heeft Van Rouwendaal de bevestiging gekregen waar ze naar op zoek was. Na haar 5 kilometerrace van woensdag bekende ze dat ze erg gespannen was geweest omdat ze anderhalf jaar geen openwaterwedstrijd had gezwommen. ,,Ik wilde het zo graag goed doen. Ook wilde ik laten zien dat mijn trainerswissel een goede keuze is geweest”, aldus Van Rouwendaal woensdag.



Vorige zomer verruilde ze na zeven intense jaren haar Franse zwemcoach Philippe Lucas voor de Duitser Bernd Berkhahn. In het Oost-Duitse Maagdenburg traint ze net als destijds in Frankrijk keihard - gemiddeld 90 kilometer per week - maar worden de trainingen anders opgebouwd. Berkhahn staat bekend om zijn wetenschappelijke benadering terwijl Lucas een liefhebber was van Spartaanse trainingsmethoden.



Twee dagen zwemmen in Lake Lupa in Hongarije heeft Van Rouwendaal het vertrouwen gegeven dat ze op de goede weg is. Tot aan de olympische 10 kilometer eind juli zwemt ze geen openwaterwedstrijden meer.

Volledig scherm Van Rouwendaal. © AFP