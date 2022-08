Dubbeltwee-duo zet zich in voor inclusieve sport: ‘Roeien met kinderen uit Bussum én de Bijlmer, dat lijkt me leuk’

Door Rik Spekenbrink



,,Of hier een machocultuur heerst?”, herhaalt Laila Youssifou de vraag. ,,Zé-ker”, zegt ze terwijl ze lachend de hal van het olympisch trainingscentrum in staart. Er lopen lange, sterke, blonde roeiers voorbij die net van de Bosbaan komen, allemaal met ontbloot bovenlijf. Her en der slingeren tassen en kledingstukken, uit het krachthonk klinken krachttermen. Tot zover geen atypisch taferelen, maar Youssifou (26) hoort en ziet ook vaak hoe atleten hun dominantie proberen te uiten. ,,Opmerkingen, gedrag, grappen, altijd een weerwoord, óp tafel gaan zitten in plaats van eraan. Een machocultuur is niet altijd storend, en hoort ook een beetje bij topsport. Maar ik denk dat die ook samen kan gaan met een inclusieve cultuur die verdraagzaam is naar verschillende soorten mensen.”