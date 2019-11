Duel James en Doncic eindigt in vierde zege op rij voor Lakers

De 34-jarige James was goed voor een triple-double: 39 punten, 12 rebounds en 16 assists. Doncic, de 20-jarige Sloveen, kwam eveneens tot drie dubbele cijfers: 31 punten, 13 rebounds en 15 assists. De Texanen domineerden met name in de eerste helft, maar zagen de Lakers dankzij Danny Green kort voor tijd de stand op 103-103 brengen. Dat betekende extra tijd waarin de Lakers uitliepen naar een 119-110-overwinning. Na het verlies tegen stadgenoot Clippers op de openingsdag staat LA Lakers nu aan kop in de Western Conference met vier overwinningen tegen één nederlaag.

Golden State Warriors was zonder de geblesseerden Klay Thompson en Stephen Curry niet in staat San Antonio Spurs te stoppen. De gasten wonnen in Oakland met duidelijke cijfers: 110-127. De Spurs hebben na vijf duels dezelfde score als de Lakers. In de Eastern Conference staat Boston Celtics eveneens op vier zeges en één verliespartij. Boston won met 104-102 van New York Knicks. De leiding in de oostelijke divisie is in handen van Philadelphia 76'ers; de enige nog ongeslagen ploeg in de NBA komt zaterdag weer in actie.