Duitse coureur Rast kampioen in DTM, Frijns derde in eindstand

De Limburger stond met ingaan van het laatste raceweekeinde al te ver achter om nog de titel te kunnen bemachtigen. Frijns reed zaterdag in de voorlaatste race naar de zevende plaats en toen was al duidelijk dat hij zich moest richten op het podium in de eindstand. Frijns won dit seizoen drie races in het prestigieuze kampioenschap.



Alleen de Zwitser Nico Müller (Audi) was op papier nog een concurrent voor Rast. Müller pakte zaterdag de winst en voorkwam daarmee een voortijdige beslissing. Rast was zondag echter heer en meester op Hockenheim en hij won met ruime voorsprong. Müller passeerde de meet als tweede, de plek die hij ook inneemt in de eindstand van de DTM.