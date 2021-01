Duitse zwembond strikt Jacco Verhaeren

Verhaeren boekte in Nederland successen met olympisch kampioenen Pieter van den Hoogenband, Inge de Bruijn en Ranomi Kromowidjojo.

Verhaeren keerde in september terug naar Nederland nadat hij zijn dienstverband bij de Australische bond had beëindigd. Hij was daar vanaf 2014 hoofdcoach. De Brabander bracht het zwemmen ‘Down Under’ terug op niveau nadat tijdens de Olympische Spelen in Londen 2012 de verwachte successen waren uitgebleven. Het leidde tot drie gouden plakken bij de Spelen van Rio in 2016 en liefst negentien medailles op het WK van 2019 in Zuid-Korea.

De Duitse bond meldt dat de 52-jarige Verhaeren zich niet gaat mengen in de voorbereidingen op de Spelen komende zomer in Tokio, maar vooral is aangetrokken om het Duitse zwemmen op de lange termijn van successen te voorzien. Hij moet zijn expertise aanwenden bij het ontwikkelen van een nieuw prestatieconcept voor de afstanden van 50 tot 200 meter. ,,We willen weer succesvol zijn op de korte afstanden, zoals we met Britta Steffen waren op de Spelen van 2008 (twee keer goud). Daarom zie ik uit naar de samenwerking met een succescoach als Verhaeren”, zegt bondscoach Bernd Berkhahn.

Verhaeren liet op de website van de Duitse zwembond weten dat hij uitkijkt naar zijn nieuwe functie. ,,Als buitenlander maak ik geen deel uit van de geschiedenis en de cultuur, maar dan maak je ook geen deel uit van mogelijke problemen. In Australië heb ik ook met blanco vel een duurzame ontwikkeling op gang kunnen brengen”, aldus Verhaeren. ,,Ik ziet uit naar deze klus in een zwemland dat doordrenkt is van traditie.”