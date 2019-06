Duwende eigenaar een jaar lang niet welkom bij Golden State Warriors

De verbanning betekent dat Stevens, een kleine investeerder in de club, het komende seizoen geen enkele wedstrijd in de NBA mag bijwonen en zich ook niet mag vertonen bij de regerend NBA-kampioen uit Oakland. ,,Het gedrag van Mark Stevens was onaanvaardbaar en hoort niet thuis in onze competitie'', verklaarde de NBA.



Stevens verontschuldigde zich na de wedstrijd voor zijn gedrag en bood ook Lowry zijn excuses aan. De speler zelf was zonder mededogen. ,,Ik hoop dat hij nooit meer een NBA-wedstrijd mag bezoeken.''



Het incident gebeurde in het vierde kwart van de wedstrijd. Lowry probeerde een bal in het veld te houden, maar raakte verzeild tussen de toeschouwers op de eerste rij. Terwijl Lowry weer probeerde overeind te komen, gaf Stevens hem een harde zet.