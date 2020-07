Een paar keer knielen is niet genoeg: ‘Dit is pas een begin’

Door Daniël Dwarswaard



Het had iets potsierlijks afgelopen weekeinde bij de GP van Hongarije. Het moment waarop Lewis Hamilton en enkele andere coureurs kniel­den, zoals voor alle GP’s als statement tegen racisme, verliep nogal rommelig. Enkelen kwamen aangerend en het moment werd abrupt afgebroken door de klanken van het Hongaarse volkslied. Na zijn winst merkte Hamilton op dat hij steun mist in de Formule 1-wereld. Een paar keer knielen is niet genoeg, vindt hij.



Met zijn opmerking werpt de wereldkampioen een relevante vraag op. Hoe krachtig is een boodschap nog als het elke keer herhaald wordt? Is dat goed of juist niet? Voormalig atleet Gregory Sedoc zegt: ,,Ik snap de discussie wel. Ik geloof dat de tijd van statements een keer over kan zijn. Maar wel als er wezenlijk iets is bereikt. Deze materie is zo groot en complex, dan kun je niet zeggen: na een paar weken actie is het doel bereikt. Let wel: ik heb het over activisme, niet over geweld en rellen. Het moment van stoppen komt als er concreet iets is bereikt, hetgeen je met cijfers kunt onderbouwen. Bijvoorbeeld minder politiegeweld tegen zwarte mensen, of meer zwarte mensen in de top van het bedrijfsleven.’’