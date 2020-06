Eerder dan verwacht kan Maikel van der Vleuten weer springen

,,We moeten nog even goed kijken wat allemaal mogelijk is. Ik weet eigenlijk pas sinds twee dagen dat het doorgaat. Het begint met een 2-sterren wedstrijd en eindigt met een 5-sterren wedstrijd. Op die manier kunnen we alles weer rustig opbouwen.”



Voor Van der Vleuten, al jaren behorend tot de internationale top, is het een verademing dat een rentree in de ring aanstaande is. ,,We hebben een familiebedrijf in de paardensector, maar voor mij is de belangrijkste bron van inkomsten toch het prijzengeld. En dat is al maanden niet binnengekomen."