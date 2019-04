Eerland op WK tafeltennis niet opgewassen tegen Chinese topper

De eerste game was voorbij voordat Eerland het goed en wel doorhad. Na iets meer dan 7,5 minuten stond er 11-3 op het bord. In de tweede game ging de strijd tot halverwege gelijk op, waarna Liu alsnog wegliep naar een stand van 11-7.



In de derde game sloeg Liu pas bij de stand 8-8 een gaatje van twee punten en ze wist die voorsprong om te zetten in gamewinst. Ook de vierde game ging het redelijk gelijk op maar sloeg Liu in het tweede deel toe. Eerland wist nog twee matchpoints onschadelijk te maken, maar verloor de game alsnog met 11-9.



Tevredenheid overheerst bij de Nederlandse. ,,Vandaag is het WK afgelopen voor mij. Nu helemaal kapot, maar wat veel heb ik veel gevoelens. Met name blije. Het begon met een mooi open verhaal, daarna volgde een heerlijk spel en het vechten voor mijzelf. Super trots op mijzelf en op mijn spel. Deze koers ga ik voortzetten, geloven in mijzelf’', schreef Eerland op Instagram.



Eerland was na de uitschakeling van Li Jie en Kim Vermaas de enige overgebleven Nederlandse speelster in het enkelspel.