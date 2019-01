Eerselse trucker Van Genugten tweede in eerste etappe Dakar: ‘Ik heb genoten in de duinen’

dakar 2019De Eerselse trucker Ton van Genugten is in Peru goed begonnen aan de Dakar Rally. Hij eindigde in zijn Iveco, met zijn teamgenoten Bernard der Kinderen en de Duitser Peter Willemsen, op de tweede plaats. Teamgenoten van Team de Rooy, Federico Villagra en Gerard de Rooy, finishten kort achter hem en werden derde en vierde. ,,Het ging zo lekker. Ik heb genoten in de duinen.”

Van Genugten gaf 18 seconden toe op de Russische Kamaz-ploeg van coureur Edoeard Nikolaev, die op jacht is naar zijn derde eindzege op rij in de befaamde woestijnrally. Van Genugten won vorig jaar vier etappes, maar kwam in het eindklassement niet verder dan de achtste plaats.

Federico Villagra kwam in Peru als derde over de meet. Gerard de Rooy reed met zijn voertuig de vierde tijd. De trucker uit Son, tweevoudig kampioen in de Dakar Rally, kwam 1 minuut en 44 seconden tekort op zijn Russische rivalen. De Rooy had aanvankelijk zicht op meer, maar kreeg te maken met pech. ,,Maar verder ging het prima, zeker in de duinen. Ik heb onderweg een Kamaz ingehaald en moest één keer even terugdraaien, maar dat moesten er wel meer. In de tweede etappe met z’n drieën vooraan starten is geen probleem. Ik denk dat het juist wel goed is zo.”

De Boekelse Maurik van den Heuvel was minder blij met zijn koersverloop. ,,Ze vlogen me in de duinen met zijn allen voorbij omdat ik er niet overheen kwam. Gelukkig was het maar 84 km, zodat de schade beperkt is gebleven. Ik hoop dat de monteurs het vanavond kunnen oplossen, anders wordt die 342 km van morgen echt niet leuk.”

Van Genugten start vooraan