Eerste editie Lichtstad Tour boeide, maar moet nog groeien

Ook een springconcours is weleens toe aan wat nieuws. Daarom bedacht de organisatie van CSI Eindhoven de Lichtstad Tour: een teamwedstrijd over twee rondes, met in elk team vier ruiters. Het heeft wat weg van de teamwedstrijden in de prestigieuze Global Champions League. ,,De opzet spreekt me aan”, zei Van de Pol aan de Karpendonkse Plas. ,,Regionale ruiters die niet de mogelijkheden hebben om mee te doen aan het internationale spelleke, krijgen de kans om toch in teamverband te kunnen rijden op een mooi concours.”

De ploeggenoten van Van de Pol waren Piet Raijmakers jr, Malin Parmler en Beau Schuttelaar. Bert Jan van de Pols broer Henk (51) vervulde de reserverol. En dat terwijl laatstgenoemde misschien wel de beste ruiter van de groep is. Eerder vonden in Asten twee kwalificaties voor de Lichtstad Tour plaats. Vijf teams van elk vier ruiters plaatsten zich voor de finale. ,,Onze Henk en Piet waren er in de tweede kwalificatie niet bij”, aldus Van de Pol. ,,Die twee rijden vaak in het buitenland. Trouwens, we hebben Henk erbij genomen zodat ie ons niet in de weg zou zitten.”

Ongenaakbaar

Van de Pol vormde gisteren een combinatie met de merrie Ginette. In de eerste ronde wierp Ginette één balk af. Ginette was wel de snelste van alle 20 deelnemende paarden. De finale speelde zich af voor vrijwel lege tribunes en volle VIP-boxen. De drie beste teams gingen over naar de tweede ronde. Daarin waren Van de Pol en co ongenaakbaar. Team Stal van der Vleuten werd tweede en Team Erbee legde beslag op de derde plaats. De jonge amazone Schuttelaar bleef als enige foutloos in twee rondes. ,,Leuk om te doen”, zei de jongste van de broers Van de Pol. ,,Het is weer eens wat anders. Er staat meer druk op dan in een individuele competitie. Je wilt je ploeggenoten niet laten zakken.”