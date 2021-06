Egbers volgt Ram op als voorzitter Dopingautoriteit

Dafne Schippers buiten podium op speciale tartanbaan in Boston

24 mei Dafne Schippers is bij wedstrijden op een speciaal aangelegde tartanstrook in het centrum van Boston als vierde geëindigd op de 100 meter. De Utrechtse atlete finishte tijdens de zogenoemde Adidas Boost Boston Games in een tijd van 11,38 seconden. Het was haar eerste race dit seizoen op deze afstand.