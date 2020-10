Einde seizoen voor Coldenhoff: ‘Kleine fouten hebben soms grote gevolgen’

De GasGas-rijder viel tijdens de kwalificatie over zijn stuur heen en werd, na even te hebben stilgelegen, afgevoerd naar het ziekenhuis in Herentals waar de breuken werden bevestigd.

,,Kleine fouten hebben soms grote gevolgen”, vertelt Coldenhoff op zijn eigen Instagram-pagina. ,,Na de crash was ik even het gevoel kwijt in mijn armen, maar dat kwam gelukkig al na een paar minuten weer terug”, beschrijft hij de eerste momenten na de crash.

Coldenhoff kwam anderhalf jaar geleden ook al per brancard van het circuit in Lommel af. Ook toen, in de voorbereiding op het seizoen 2019, werden er compressiebreuken in de rug geconstateerd.

Kwam Coldenhoff in 2019 nog in iedere wedstrijd in actie, dit keer zal hij de rest van het seizoen uitzitten. ,,Helaas is mijn seizoen voorbij. Ik voelde me sterker dan ooit en zal mijn hoofd omhoog houden en vanaf nu focussen op mijn herstel. Ik heb eerder in deze situatie gezeten en weet ik wat ik ervoor moet doen om terug te keren. Ik kijk de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet.”