Eindhovenaar Weertman wint in Australië ook 5 kilometer: ‘Wilde kijken wat nog in tank zat’

EK eindigt in mineur voor polosters

25 januari De Nederlandse waterpolosters hebben op het Europees kampioenschap in Boedapest genoegen moeten nemen met de vierde plaats. De onttroonde kampioen verloor de wedstrijd om het brons van Hongarije. Het gastland boog in de tweede helft een achterstand van drie doelpunten om in een voorsprong van twee treffers en won met 10-8 (3-5, 2-2, 4-1, 1-0). Het was voor het eerst sinds 2012 dat de waterpolosters het EK afsloten zonder medaille