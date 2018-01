Eindhovenaren Sluijters en Jerry met handballers historisch dicht bij WK

Iso Sluijters scoorde voor Nederland driemaal in het duel tegen de Grieken. Nederland, dat bij rust met 15-14 leidde, nam daarmee weer de leiding in de groep. Bij winst of een gelijkspel in de slotwedstrijd tegen België, zondag in Sittard, zijn de Nederlandse handballer verzekerd van de eerste plek in de groep, met België, Griekenland en Turkije. Alleen de groepswinnaar maakt kans op deelname aan het WK, want die plaatst zich voor de play-offs later deze zomer.