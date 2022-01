Eindhovense doelpunten brengen Oranje Futsal in extase; treffers van Oualid Saadouni en Saïd Bouzambou

Uitgerekend op het EK in eigen land brachten twee spelers van FC Eindhoven met hun treffers de formatie van bondscoach Max Tjaden in extase. Oualid Saadouni tekende vlak na rust voor de 1-1 en Saïd Bouzambou liet halverwege de tweede helft de beslissende 3-1 aantekenen. Het werd uiteindelijk 3-2.

Nog nooit in de historie wist het Nederlands zaalvoetbalteam van Oekraïne te winnen. Vier keer troffen beide landen elkaar en slechts een keer was er een remise voor Oranje.

Lang twijfelde Oualid Saadouni of hij nog wel aan het EK in eigen land wilde deelnemen. Zijn thuissituatie met een gehandicapte zoon nam dusdanig veel tijd in beslag dat de Bredanaar daarvoor zijn vrouw niet alleen wilde laten opdraaien. Zijn echtgenote gunde haar man het EK ten volle. ,,Het wordt echt mijn laatste toernooi”, gaf Saadouni voor het EK al aan. ,,Jammer dat we zonder publiek spelen, maar dat is nu even niet anders.”

Regels zaalvoetbal

Bij het zaalvoetbal wordt er vijf tegen vijf gespeeld en er mag onbeperkt gewisseld worden. Er wordt twee keer twintig minuten zuivere speeltijd gespeeld. Elke keer als de bal buiten het speelveld komt, staat de tijd dus stil. Beide coaches hebben per helft één mogelijkheid tot een time-out. Bij zes overtredingen mag de tegenpartij een tienmetertrap nemen.

De aanvoerder van FC Eindhoven en Oranje Futsal liet in de openingswedstrijd van de ploeg van bondscoach Max Tjaden tegen Oekraïne zien dat hij een voorbeeld is voor zijn ploeggenoten. Met passie, volop strijd en overgave stuurde hij zijn ploeggenoten naar de zwaarbevochten zege op de Oost-Europeanen. Als kers op de taart voor zijn uitstekende spel liet Saadouni na een veel te vlug opgelopen achterstand in de openingsfase vlak na rust de 1-1 noteren.

Nationaal topschutter Saïd Bouzambou deed in naam van Oranje wat hij ook het hele seizoen bij FCE al doet en dat is uit alle mogelijke hoeken en standen scoren. De Zeeuw in Eindhovense dienst schoot acht minuten voor tijd Oranje in veilige haven. Met de duels tegen Europees- en wereldkampioen Portugal komende zondag en volgende week vrijdag tegen Servië in het vooruitzicht, ziet het bereiken van de kwartfinales er opeens zonnig uit voor de ploeg die van alle zestien deelnemers aan het EK veruit het laagste staat (22e plaats) op de UEFA-coëfficiëntenladder.

Volledig scherm Nederland - Oekraïne in de Ziggo Dome. © Getty Images